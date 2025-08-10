تركيا تطالب بإخلاء مخيم "مرعش".. يضم آلاف اللاجئين السوريين

شفق نيوز- أنقرة

طالبت السلطات التركية، يوم الأحد، سكان مخيم مرعش، الذي يضم حوالي 2500 عائلة من اللاجئين السوريين، بمغادرة المخيم خلال الأيام المقبلة، متجهين إما إلى مدينة مرعش التركية أو العودة إلى الأراضي السورية.

وأفادت مصادر محلية من داخل المخيم، لوكالة شفق نيوز، بأن السكان يعيشون حالة من القلق والتوتر جراء هذه الإجراءات، وسط غياب واضح لأي بدائل أو ضمانات لحماية حقوقهم وتأمين ظروف معيشية مناسبة.

وأكدت المصادر أن العديد من العائلات ترفض العودة إلى سوريا، فيما تفضل البقاء في تركيا بالرغم من الظروف الصعبة.

ويأتي هذا الطلب في ظل استمرار الضغوطات على المخيمات الواقعة في جنوب تركيا، حيث تواجه العديد من العائلات أوضاعاً إنسانية صعبة بسبب نقص الخدمات الأساسية والظروف المعيشية القاسية.

ويثير هذا القرار مخاوف من احتمال تفاقم الأوضاع الإنسانية، خصوصاً مع استمرار الأزمة السورية وعدم استقرار الأوضاع الأمنية في بعض المناطق.

يشار إلى أن مخيم مرعش كان من أكبر المخيمات التي استقبلت النازحين من سوريا خلال سنوات الحرب، ويعاني سكانه من تحديات متعددة تشمل قلة الموارد وفرص العمل.