تركيا ترفض فتح مجالها الجوي أمام الرئيس الإسرائيلي

أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية، يوم الأربعاء، بأن رحلة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتصوغ إلى كازاخستان شهدت تغييرا جذريا في مسارها، بسبب رفض تركيا فتح مجالها الجوي أمامها.

وبناء على ذلك، اضطرت الطائرة التي تقل هرتصوغ إلى أن تحلق عبر أوروبا وروسيا، لتصل إلى العاصمة أستانا بعد رحلة استغرقت ثماني ساعات كاملة.

ووفقاً للمعلومات التي نشرتها القناة 12 الإسرائيلية، فإن "طائرة هرتصوغ لم تحصل على إذن الطيران الذي كانت تتوقعه من السلطات التركية عندما أقلعت في رحلتها المتجهة إلى كازاخستان، وبسبب قرار أنقرة بعدم السماح باستخدام مجالها الجوي، اضطرت الطائرة الإسرائيلية إلى تغيير مسارها بشكل إجباري، ليتجه نحو أوروبا وروسيا".

وفي التفاصيل، يذكر أنه في الظروف العادية، كان من الممكن إكمال رحلة تل أبيب - أستانا في وقت أقصر بكثير، وذلك باستخدام المجال الجوي التركي. لكن بسبب هذا التحويل الإجباري في المسار، استغرقت الرحلة ثماني ساعات كاملة.

وقد أوضح التقرير أن "الطائرة اتبعت ممرا بديلا امتد إلى داخل أوروبا وشمل المجال الجوي الروسي، وذلك بهدف الالتفاف حول الأراضي التركية".