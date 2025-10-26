تركيا ترحب بانسحاب حزب العمال الكوردستاني من أراضيها

شفق نيوز- أنقرة

علق المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الذي يتزعّمه الرئيس رجب طيب أردوغان، عمرو شاليك، يوم الأحد، على قرار تنظيم العمال الكوردستاني بالانسحاب من تركيا، واعلانه اتخاذ خطوات جديدة بشأن عملية تسليم السلاح، مؤكدا أن هناك نتائج ملموسة للتقدم المحرز في خارطة طريق عملية "تركيا بدون إرهاب".

وقال شاليك في بيان على منصة X: "مواصلة التشكيلات المسلحة وغير القانونية للعمال الكوردستاني في جميع المناطق وعلى رأسها سوريا والعراق وعناصره داخل تركيا عملية تفكيك الصفوف وإلقاء السلاح هو الأجندة الرئيسة لعملية (تركيا بدون إرهاب)"، مبينا أن "مواصلة العمال الكوردستاني تسليم السلاح بدون انقطاع هو المحور الرئيسي لخارطة طريق عملية (تركيا بدون إرهاب)".

وأضاف أنه "على ضوء تطورات اليوم فإن إعلان العمال الكوردستاني الانسحاب من تركيا واتخاذ خطوات جديدة بشأن عملية تسليم السلاح هي نتائج ملموسة للتقدم المحرز في خارطة طريق عملية (تركيا بدون إرهاب)، فسحب العناصر الإرهابية من تركيا والكشف عن خطوات جديدة بشأن تسليم السلاح هو تقدم يتوافق مع الهدف الرئيسي".

وأكد أن "خارطة الطريق تواصل تحقيق نتائج إيجابية لهدف (تركيا بدون إرهاب)"، لافتا إلى أن "هذه العملية هي خطوة استراتيجية وتاريخية تم اتخاذها لتخليص الديمقراطية من جميع التهديدات".

وأكمل: "هدف (منطقة بدون إرهاب)، وهو نتيجة طبيعية وأساسية لهذا، هو موقف ضد فرض وصاية استعمارية عبر التنظيمات الإرهابية على المنطقة القريبة لتركيا وفي مقدمتها دول الجوار"، لافتا إلى أن "الأرضية الاستراتيجية والسياسية التي تشكلت بدعوة بهجلي التاريخية وتحول العملية إلى سياسة دولة بإرادة الرئيس العالية وضعت إطار كبير يتوافق مع روح المرحلة وبمثابة رد على التحديات بمحيطنا".

وأكد أن "اتخاذ خطوات بشأن مواصلة عملية تسليم السلاح وتفكيك الصفوف دون انقطاع سيضمن تحقيق الأهداف وباستمرار عملية تفكيك الصفوف وتسليم السلاح سيتحدد الإطار الإيجابي الذي ستتبعه لجنة التضامن الاجتماعي والأخوة والديمقراطية".

من جانبه، أفاد نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، أفقان آلا، أن "تركيا تمضي بخطوات مليئة بالعزم وبدعم من الشعب التركي العظيم صوب هدف (تركيا بدون إرهاب)، مفيدا أن "الإعلانات الأخيرة والخطوات المتخذة هي تجاوز لمرحلة مهمة فيما يتعلق بالقضاء على الإرهاب".

وكانت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب العراقي، قد حذرت في وقت سابق من اليوم الأحد،، من خطورة انسحاب عناصر حزب العمال الكوردستاني من تركيا نحو الأراضي العراقية، موجّهة رسالة عاجلة إلى حكومة محمد شياع السوداني حول الملف.

وأعلن حزب العمال الكوردستاني، صباح اليوم الأحد، سحب جميع عناصره من تركيا إلى شمال العراق.

ويأتي الإعلان بعد أشهر من إعلان الحزب إلقاء سلاحه، وإنهاء النزاع المسلح مع أنقرة الذي دام عقوداً.

وتتزامن خطوة حزب العمال الكوردستاني المذكورة مع اجتماع وفد حزب المساواة والديمقراطية (DEM Party) في إمرالي مع الرئيس رجب طيب أردوغان في 28 تشرين الأول/ أكتوبر.

ومن المتوقع أن يزور الوفد إمرالي أيضا للقاء أوجلان قبل اجتماع اللجنة البرلمانية في 30 تشرين الأول/ أكتوبر.