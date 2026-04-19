تركيا تدعو لتمديد وقف إطلاق النار وتؤكد: ندعم مباحثات واشنطن وطهران

أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، يوم الأحد، أن واشنطن وطهران تمتلكان إرادة حقيقية للتوصل إلى اتفاق، مشيراً إلى أن بلاده ستبذل كل ما في وسعها لدعم هذا المسار.

وقال فيدان، في تصريحات صحفية تابعتها وكالة شفق نيوز، إن المحادثات بين الجانبين اكتملت إلى حدّ كبير، رغم استمرار بعض الخلافات، لافتاً إلى ضرورة العمل على تمديد وقف إطلاق النار.

وفي وقت سابق من اليوم، جدد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، تأكيد موقف بلاده الرافض لتوسيع نطاق الصراع في المنطقة، مشدداً في الوقت ذاته على أن طهران تحتفظ بحقها المشروع في الدفاع عن النفس حال تعرضها لأي اعتداء.

وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال، بأن إدارة الرئيس دونالد ترمب، تتوقع "انفراجة" في المفاوضات المستمرة مع إيران خلال الأيام القليلة المقبلة.

ونقلت الصحيفة عن المصادر أن واشنطن تترقب خطوات إيرانية تفصيلية مقابل تخفيف ضغط العقوبات والتهديدات العسكرية، وفق تعبيرهم.