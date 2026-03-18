تركيا تخطط لبناء 8 مفاعلات نووية جديدة
شفق نيوز- أنقرة
أعلنت تركيا، يوم الأربعاء، أنها ترغب في بناء 8 مفاعلات نووية، بمساعدة دول أخرى.
وقال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار إن "بلاده تريد بناء 4 مفاعلات نووية في إقليم سينوب شمالا،و4 أخرى في منطقة تراقية".
وأضاف الوزير في مقابلة مع قناة "إن تي في"، أن "تركيا تجري حاليا محادثات مع كوريا الجنوبية وكندا والصين وروسيا بهذا الشأن".
وأوضح بيرقدار أن "تركيا لم توقع أي اتفاقيات بعد، وستختار المشروع الذي يقدم الشروط الأكثر تنافسية والمساهمة الأكبر في توطين منشآت الطاقة النووية".