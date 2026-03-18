تركيا تخطط لبناء 8 مفاعلات نووية جديدة

شفق نيوز- أنقرة

أعلنت تركيا، يوم الأربعاء، أنها ترغب في بناء 8 مفاعلات نووية، بمساعدة دول أخرى.

وقال وزير الطاقة ⁠التركي ألب أرسلان بيرقدار إن "بلاده تريد ‌بناء 4 مفاعلات نووية في ‌إقليم ‌سينوب شمالا،و4 أخرى في منطقة ‌تراقية".

وأضاف الوزير في ⁠مقابلة مع قناة "إن تي في"، أن "تركيا تجري ‌حاليا ⁠محادثات مع كوريا الجنوبية وكندا والصين ⁠وروسيا بهذا الشأن".

وأوضح ‌بيرقدار أن "⁠تركيا ​لم توقع أي ⁠اتفاقيات بعد، وستختار المشروع الذي يقدم الشروط الأكثر تنافسية والمساهمة الأكبر في توطين ​منشآت ‌الطاقة النووية".