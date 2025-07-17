تركيا تحذر "قسد" من استغلال الأوضاع المضطربة في سوريا

شفق نيوز - تركيا

حذر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قوات سوريا الديمقراطية "قسد" من خطورة استغلال الأوضاع المضطربة في سوريا على خلفية التطورات في محافظات السويداء جنوبي البلاد.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين في مدينة نيويورك على هامش مشاركته في "الاجتماع غير الرسمي الموسع بشأن قبرص" يومي 16 و17 يوليو/ تموز الجاري.

وأشار فيدان إلى تلقيهم معلومات بوجود تحركات لقوات "قسد" قائلا: "رسالتنا لهم، عدم استغلال الاضطرابات في سوريا ودخولهم في وضع غير مرغوب فيه.

واضاف "عليهم ألا يزيدوا تعقيد العملية الحساسة في سوريا. عليهم أن يؤدوا دورًا بناءً. وإلا، فإن الانتهازية تحمل معها مخاطر كبيرة".