تركيا تحبس محامياً وعميلاً متهمَين بالتجسس لصالح "الموساد"

شفق نيوز- أنقرة

قضت محكمة تركية، يوم الاثنين، بحبس شخصين على ذمة التحقيق بعد اعتقالهما بتهمة التجسس لصالح إسرائيل في مدينة إسطنبول.

ويأتي قرار محكمة الصلح الجزائية في إسطنبول بعد أخذ النيابة العامة بالمدينة لإفادات "سركان تشيتشك" المتهم بالتجسس لصالح "الموساد" والمحامي "طغرل هان ديب" المتهم ببيع معلومات لمحققين يعملون لصالح الاستخبارات الإسرائيلية.

وأُحيل المشتبه بهما عقب القبض عليهما يوم الجمعة الماضي عبر عملية نفذتها الاستخبارات وقوات الأمن إلى المحكمة مع طلب حبسهما بتهمة "جمع معلومات سرية للدولة لأغراض التجسس السياسي أو العسكري".

وفي 3 تشرين الأول/ أكتوبر أكدت مصادر أمنية لوكالة "الأناضول" التركية، تمكن جهاز الاستخبارات من توقيف المتهم المحامي "طغرل هان ديب"، في مدينة إسطنبول، إثر بيعه معلومات لمحققين يتجسسون لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد".

وذكرت المصادر أن ديب كان أحد الأشخاص الذين استعان بهم سركان تشيتشك، عميل الموساد.

كما تبيّن أن ديب لم يتعاون مع تشيتشك فقط، بل عمل مع العديد من المحققين ممن يتجسسون لصالح الموساد، ومن بينهم موسى كوش، الذي سبق أن صدر بحقه حكم بالسجن 19 عاماً بعد إدانته بالعمل لصالح إسرائيل.

وكشفت التحقيقات أن ديب كان يساعد المحققين في الحصول على بيانات شخصية من السجلات العامة مقابل منافع مالية، وأنه أنشأ نظام استعلام غير قانوني يبيع عبره المعلومات التي يجمعها للمحققين.

وذكرت الوكالة التركية أنه وفقاً لمعلومات جمعها جهاز الاستخبارات التركي، تبيّن أن تشيتشك كان على صلة بالمدعو فيصل رشيد، أحد عناصر المركز الإسرائيلي للعمليات عبر الإنترنت.

وأظهرت المعلومات أن تشيتشك وافق على تنفيذ أنشطة تجسسية لصالح رشيد تستهدف ناشطاً فلسطينياً معارضاً للسياسات الإسرائيلية في الشرق الأوسط، مقابل المال.