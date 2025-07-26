تركيا تتحدث عن "تحركات مريبة" داخل سوريا

شفق نيوز- أنقرة

كشف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، يوم السبت، عن رصد تحركات "مريبة"، في شمال وجنوب وشرق وغرب سوريا عقب أحداث محافظة السويداء في الجنوب.

وقال فيدان في لقاء تلفزيوني، مع قناة "إن تي في" المحلية، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "تركيا حذرت من خطر تقسيم سوريا بعد رصدهم لاستغلال مجموعات لما جرى في السويداء"، مؤكداً أهمية "سوريا بالنسبة للأمن القومي التركي".

وأشار إلى "أهمية الوحدة والنظام والسلام في الدول المجاورة لتركيا"، مبيناً أن "الهدف الأساسي لتركيا هو ضمان السلام والاستقرار والأمن في المنطقة".

ولفت إلى أنّ "سوريا تشهد انطلاق عملية بدعم من تركيا ودول المنطقة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة"، مستدركاً بالقول: "كنا نرى دائمًا أن هناك جهات يمكن أن تستفيد من تقسيم سوريا، ومن عدم استقرارها، ومن عدم تعافيها، وأنهم يرغبون في أن تظل سوريا تتخبط في حفرة اليأس والإحباط والسلبية".

وتابع حديثه قائلاً: "عندما لم تخرج الصورة كما يتوقعون بفضل المفاوضات الدبلوماسية التي أجريناها، وأيضا الجهود التي بذلها المجتمع الدولي، لجأ هؤلاء إلى اتباع سيناريو مختلف تمامًا"، مشيرا إلى أن إسرائيل لديها مثل هذا الهدف.

وختم فيدان، بالإشارة إلى أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صرح أنه ليس لديه رأي إيجابي للغاية بشأن استقرار سوريا".

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم أمس الجمعة، بوقوع خرق أمني جديد في ريف السويداء الجنوبي الشرقي، حيث هاجمت مجموعات مسلحة من بعض العشائر المحلية نقاط تفتيش تابعة للحكومة السورية، ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى من الطرفين.

وتعيش محافظة السويداء منذ أشهر توترًا متصاعدًا بسبب الاحتجاجات والاشتباكات المتكررة، وسط محاولات إقليمية ودولية لضبط الأوضاع ومنع تفاقمها بما يهدد الحدود مع الأردن والعراق.