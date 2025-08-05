تركيا.. بدء أعمال لجنة برلمانية للإشراف على الإصلاحات مع العمال الكوردستاني

شفق نيوز- أنقرة

بدأت لجنة نيابية في البرلمان التركي، يوم الثلاثاء، أعمالها للإشراف على مبادرة السلام مع حزب العمال الكوردستاني من خلال تقديم مقترحات للإصلاحات القانونية والسياسية لتعزيز عملية السلام.

ووصف رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش انطلاق أعمال اللجنة المؤلفة من 51 نائباً من معظم الأحزاب الرئيسة بأنها "منعطف تاريخي"، حسبما أوردت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

وقال إن "اللجنة المجتمعة هنا لا تعد وفداً عادياً، ولكنها تاريخية، تظهر الشجاعة على إصلاح مستقبلنا والإرادة لتعزيز التكامل الاجتماعي".

وأضاف قبل نهاية اللقاء بالصحفيين: "في هذه القاعة، نشهد بداية عهد جديد يمثل إرادة الدولة".

ومن المتوقع أن تقرر اللجنة اليوم كيف سيسير عملها، كما ستختار اسماً رسمياً لها.

وكان عشرات المقاتلين من حزب العمال الكوردستاني، أقدموا الشهر الماضي، على إضرام النيران بأسلحتهم في كهف "جاسنة" بين قضاء دوكان ومدينة السليمانية في إقليم كوردستان كخطوة اولية نحو نزع سلاح الحزب، وإنهاء العمليات العسكرية، والتوجه نحو العمل السياسي في تركيا.

وأعلن حزب العمال في 12 أيار/ مايو الماضي حلّ نفسه وإلقاء السلاح، منهياً بذلك أكثر من أربعة عقود من التمرّد ضد الدولة التركية خلّف أكثر من 40 ألف قتيل.

وجاء ذلك تلبية لدعوة أطلقها مؤسس الحزب وزعيمه التاريخي عبد الله أوجلان في شباط/ فبراير الماضي من سجنه في جزيرة إيمرالي قبالة اسطنبول، حثّ فيها مقاتليه على إلقاء السلاح وحلّ الحزب.