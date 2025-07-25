تركيا.. انطلاق المفاوضات النووية بين إيران وأوروبا

شفق نيوز- أنقرة

أفادت مصادر تركية رفيعة، يوم الجمعة، بأن المفاوضات النووية بين إيران وأوروبا انطلقت في مدينة إسطنبول التركية.

وذكرت المصادر، أن "الوفد الدبلوماسي الأوروبي وصل صباح اليوم الجمعة، إلى القنصلية الإيرانية في إسطنبول، بهدف التشاور مع الوفد الإيراني وإجراء المفاوضات النووية".

وأضافت أن دول المجموعة الأوروبية الثلاث (ألمانيا، فرنسا، والمملكة المتحدة) تهدف إلى تكثيف الضغط على طهران لإعادة الانخراط في محادثات نووية جادة.

من جانبه، قال أحد الدبلوماسيين، إن دول "الترويكا" الأوروبية تعمل على إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، وعلى الرغم من أن اتفاق فيينا لعام 2015 معطل إلى حد كبير، إلا أنه ينتهي رسميا في منتصف تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وبحسب المصادر، فإن المطالب الأوروبية الرئيسية تشمل تجديد وصول مفتشي الأمم المتحدة النوويين، وتوضيح مصير 400 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب، والتي لا يعرف مكانها منذ الهجوم الأميركي على المنشآت النووية الإيرانية.

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت صحيفة "‏فاينانشال تايمز"، البريطانية، عن عزم بعض الدول الأوروبية على منح إيران مهلة قبل فرض العقوبات بشأن "البرنامج النووي".