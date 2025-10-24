تركيا.. انتشال 14 جثة إثر غرق قارب مهاجرين

شفق نيوز- أنقرة

أفادت السلطات التركية، يوم الجمعة، بمصرع 14 مهاجراً على الأقل إثر غرق قارب مطاطي كان يقلهم قبالة سواحل منطقة موجلا غربي البلاد.

وأفاد بيان لمكتب حاكم المنطقة بأن ناجياً أفغانياً تمكن من العودة إلى البر سباحة بعد الواقعة، وأبلغ فرق الطوارئ أن القارب كان يقل 18 شخصاً، لكنه غمره الماء بعد وقت قصير من انطلاقه. كما تم العثور على ناج ثان وصل إلى جزيرة جلبي قبالة بودروم.

وأكدت فرق الإنقاذ أنها انتشلت 14 جثة من البحر، بينما تتواصل عمليات البحث عن المفقودين باستخدام أربعة زوارق من خفر السواحل وفرقة غوص وطائرة هليكوبتر.

ويعد بحر إيجة أحد طرق العبور الرئيسية للمهاجرين غير النظاميين الذين يحاولون الانتقال من شمال أفريقيا والشرق الأوسط إلى أوروبا، خصوصاً عبر تركيا التي تستضيف ملايين اللاجئين من سوريا والعراق وأفغانستان.

وأظهرت إحصاءات المديرية العامة لإدارة الهجرة التركية أن عدد المهاجرين غير النظاميين الذين تم ضبطهم في البلاد بلغ ذروته في 2019 إذ بلغ نحو 455 ألفاً، معظمهم من أفغانستان وسوريا، فيما تم القبض على أكثر من 122 ألف مهاجر منذ بداية العام وحتى 16 تشرين الأول/ أكتوبر 2025.