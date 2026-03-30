تركيا: الدفاعات اعترضت صاروخا باليستيا إيرانيا

شفق نيوز- أنقرة

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، التصدي لصاروخ باليستي أطلق من إيرا، من قبل الدفاعات الجوية لحلف الناتو.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "جرى تحييد ذخيرة باليستية، تبين أنها أُطلقت من إيران، ودخلت المجال الجوي التركي بوساطة أصول الدفاع الجوي والصاروخي التابعة لحلف الناتو المنتشرة في شرق البحر الأبيض المتوسط".

وتابعت: "ستتخذ بلادنا بحزم ومن دون تردد جميع التدابير المضادة اللازمة ضد أي تهديد لأراضينا ومجالنا الجوي، وسيجري رصد جميع التطورات في المنطقة مع إعطاء الأولوية لأمننا القومي".

وفي 13 مارس/آذار الجاري، أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد الدفاعات الجوية لحلف شمال الأطلسي "الناتو" المنتشرة بشرق المتوسط، ذخيرة باليستية أُطلقت من إيران ودخلت المجال الجوي التركي وهي الثالثة من نوعها من بدء الهجمات الأميركية-الإسرائيلية على إيران ورد الأخيرة.

وفي 10 مارس/آذار، أعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان، نشرَ منظومة الدفاع الجوي "باتريوت" في ولاية ملاطيا جنوبي البلاد لدعم جهود حماية المجال الجوي.