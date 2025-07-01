تركيا.. اعتقال نحو 120 عضواً في بلدية أزمير معقل المعارضة

شفق نيوز - أزمير

أفادت وكالة فرانس برس، يوم الثلاثاء، باعتقال نحو 120 عضواً من أعضاء بلدية أزمير، التي تعتبر معقل المعارضة على الساحل الغربي لتركيا، بتهم "الفساد".

وبحسب الوكالة الفرنسية، أفاد مراد باكان نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة الذي يتولى إدارة ثالث أكبر مدن تركيا، عبر إكس، بأن رئيساً سابقاً للبلدية والعديد من كبار المسؤولين في البلدية اعتقلوا، بعد أكثر من ثلاثة أشهر من عملية مماثلة استهدفت بلدية إسطنبول.

وبدأ التحقيق في القضية عندما أصدرت محكمة تركية مذكرات توقيف بحق 47 مسؤولاً بلديّاً على صلة بأربعة تحقيقات منفصلة بشبهة الفساد تركزت في إسطنبول، حسبما ذكرت وسائل الإعلام.

واعتقلت الشرطة ما يقرب من 70 شخصاً في مداهمات لاحقة مرتبطة بالتحقيقات في مبنى البلدية، بينهم السكرتير الخاص لإمام أوغلو ورجل الأمن المكلف بحمايته.