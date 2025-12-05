تركيا.. اعتقال مذيعات شهيرات في حملة لمكافحة المخدرات

شفق نيوز- أنقرة

أفادت صحيفة "يني شفق" التركية، يوم الجمعة، بأن سلطات البلاد شنت حملة اعتقالات طالت مذيعات مشهورات في البلاد، في إطار عملياتها لمكافحة المخدرات.

وفي عملية نفذتها فرق الدرك في إسطنبول، تم اعتقال المذيعة إيلا روميسا من قناة Show TV والمذيعتين هاندا سارياوغلو وميلتم أسيت من قناة Beyaz TV. كما تم التأكد من وجود أسماء أخرى محتجزة أيضا.

وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، فتحت السلطات التركية تحقيقا واسعا شمل عددا من الفنانين والمشاهير في البلاد، على خلفية شبهات تتعلق بتعاطي المخدرات.

وبحسب ما أفادت به وسائل إعلام تركية، تم استدعاء أكثر من 20 شخصية معروفة من عالم الفن والموسيقى والتمثيل، بينهم مغنون وممثلون، للمثول أمام النيابة العامة في إسطنبول.

وفي وقت لاحق من نفس الشهر، أدين 8 فنانين مشهورين بتهم تتعلق بتعاطي المخدرات بعد تحقيقات واسعة بدأت مطلع تشرين الأول/أكتوبر 2025 وشملت 19 من الشخصيات الفنية والإعلامية البارزة.

وأظهرت نتائج التحاليل وجود آثار لمواد مخدرة في عينات شعر ودم هؤلاء الفنانين، من بينهم: ديلان بولات، ديرين تالو، بيراك توزوناتاتش، بيرجي أكالاي إلى جانب آخرين من نجوم التمثيل والغناء ومواقع التواصل.