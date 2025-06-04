تركيا.. اعتقال خمسة رؤساء بلديات من حزب المعارضة

شفق نيوز/ كشف متحدث باسم حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا، يوم الأربعاء، عن اعتقال خمسة رؤساء بلديات ينتمون إليه، من قبل الشرطة، بينهم 22 شخصا يلاحقون بتهم تتعلق بمزاعم فساد.

وبهذا الإجراء يرتفع إجمالي عدد رؤساء البلديات المسجونين من هذا الحزب إلى تسعة بينهم رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو المنافس الأبرز للرئيس أردوغان.

وأوضح المتحدث أن الاعتقالات الأخيرة استهدفت نائبا سابقا وثلاثة رؤساء بلديات من حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول، واثنين آخرين بمحافظة أضنة في الجنوب.

وبدأ التحقيق في نهاية الأسبوع عندما أصدرت محكمة تركية مذكرات توقيف في حق 47 مسؤولا بلديا على صلة بأربعة تحقيقات منفصلة بشبهة الفساد تركزت في إسطنبول، حسبما ذكرت وسائل الإعلام التركية.

وأثار توقيف إمام أوغلو وسجنه في 19 آذار/ مارس الماضي احتجاجات هي الأكبر التي تشهدها تركيا منذ أكثر من عقد.

واعتقلت الشرطة ما يقرب من 70 شخصا في مداهمات لاحقة مرتبطة بالتحقيقات في مبنى بلدية إسطنبول، بينهم السكرتير الخاص لإمام أوغلو ورجل الأمن المكلف بحمايته.

ورشّح حزب الشعب الجمهوري إمام أوغلو للانتخابات الرئاسية المقررة عام 2028، إلا أن تمكنه من خوضها يعتمد على مصير التحقيقات والمحاكمات التي يواجهها.