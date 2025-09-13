تركيا.. اعتقالات جديدة ضد مسؤولين ومعارضين في إسطنبول

شفق نيوز- إسطنبول

أعلنت السلطات التركية، يوم السبت، اعتقال عمدة أحد أحياء اسطنبول مع 47 مسؤولا، على خلفية ادعاءات بالفساد.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء، أن "مكتب المدعي العام بمدينة إسطنبول أصدر أوامر الاعتقال، في إطار تحقيق يتعلق بالابتزاز، والرشوة، والاختلاس، والتلاعب بإجراءات المناقصات، في بلدية بيرام باشا، التابعة للمدينة".

من جانبه، نفى عمدة بيرام باشا، حسن موتلو، هذه الاتهامات في بيان مؤكداً أن "ما يحدث ليس سوى عمليات سياسية وافتراءات لا أساس لها".

وأضاف: "أيها السكان الكرام في بيرام باشا، تأكدوا أننا معا، سوف نتغلب على هذه الافتراءات وأعمال التضليل".

من جانبه، ذكر حزب الشعب الجمهوري، أن "الاعتقالات والاتهامات تأتي في إطار حملة حكومية تهدف إلى إضعاف المعارضة وتمهيد الطريق أمام أردوغان للبقاء في سدة الحكم لخمس سنوات أخرى".

يذكر أن السلطات التركية اعتقلت العشرات من المعارضين الذين ينتمون لحزب الشعب الجمهوري، وهو حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، إلى جانب المئات من مسؤولي البلديات، في تهم فساد مزعومة، وبينهم عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو.