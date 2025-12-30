تركيا.. ارتفاع عدد موقوفي "داعش" إلى 357

شفق نيوز- أنقرة

أعلنت السلطات التركية، يوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الموقوفين بشبهة الانتماء لتنظيم "داعش" إلى 357 شخصاً خلال عمليات دهم متزامنة في 21 ولاية بالبلاد، بعد أن كانت الحصيلة 110 أشخاص في وقت سابق من اليوم.

وأوضح وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا في تدوينة على منصة "إن سوسيال" التركية، أن فرق الشرطة أجرت العمليات المتزامنة في وقت مبكر من صباح اليوم.

وأضاف أن العمليات جرت في ولايات أضنة وآغري وأنقرة وأنطاليا وبينغول وتشوروم ودنيزلي وأرزينجان وغازي عنتاب وغيرسون وإسطنبول وقسطمونو وكليس وقونيا وموغلا ونيغدة وعثمانية وشانلي أورفا وشرناق ويالوا ووان.

وتابع الوزير التركي: "لم نمنح أولئك الذين يحاولون إخضاع هذا البلد بالإرهاب فرصة حتى الآن، ولن نمنحهم فرصة في المستقبل أيضاً".

يذكر أن حملات الدهم هذه تأتي غداة عملية نفذتها السلطات التركية ضد "داعش" في ولاية يالوا (غرب)، أدت لمقتل 3 من أفراد الشرطة وإصابة 8 آخرين، وأسفرت أيضاً عن مقتل 6 إرهابيين من التنظيم، بحسب يرلي قايا.

وكان مكتب المدعي العام في إسطنبول، أفاد الثلاثاء، بأن الشرطة التركية اعتقلت 110 أشخاص من المشتبه بهم بالانتماء لتنظيم "داعش".

وكثفت تركيا عملياتها ضد المشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش هذا العام، مع عودة التنظيم إلى الظهور على مستوى عالٍ.

وقبل نحو عقد، اتُهم تنظيم داعش بالمسؤولية عن سلسلة من الهجمات على أهداف مدنية في تركيا، منها هجمات بالأسلحة النارية على ملهى ليلي في إسطنبول والمطار الرئيسي في المدينة، مما أسفر عن مقتل العشرات.

وخلال تلك الفترة، تحولت تركيا لنقطة عبور رئيسية للمقاتلين الأجانب ومن بينهم عناصر تنظيم داعش الذين كانوا يدخلون إلى سوريا ويخرجون منها خلال الحرب هناك.

ونفذت الشرطة عمليات متكررة ضد التنظيم في السنوات اللاحقة وتراجع عدد الهجمات بشكل ملحوظ منذ موجة العنف التي شهدتها البلاد بين عامي 2015 و2017.