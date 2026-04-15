تركيا.. ارتفاع حصيلة ضحايا إطلاق نار داخل مدرسة إلى 9 قتلى

نقل جثمان أحد الضحايا - 15 نيسان 2026 (أ ف ب)

شفق نيوز- أنقرة

قال وزير الداخلية التركي، أكين غورلك، يوم الأربعاء، إن 9 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في إطلاق نار بمدرسة ابتدائية في جنوب شرق البلاد بينهم 8 أطفال.

وكان محافظ كهرمان مرعش جنوب تركيا، مكرم أونلوير، أعلن في حصيلة سابقة عن مقتل أربعة أشخاص بينهم ثلاثة تلاميذ وإصابة عشرين آخرين بجروح، في الحادثة .

وقال أونلوير للصحافيين: "للأسف، نأسف لوقوع أربع وفيات. من بين الضحايا معلم وثلاثة طلاب. كما لدينا عشرون مصاباً".

وتابع المحافظ "أتى أحد الطلاب إلى المدرسة حاملاً أسلحة نعتقد أنها تعود لوالده داخل حقيبته. دخل صفين وأطلق النار عشوائياً".

وأظهرت صور نشرتها وكالة الأنباء التركية الخاصة (آي إتش إيه) شخصا غُطي وجهه وجسمه يُنقل بسيارة إسعاف، إلى جانب أولياء أمور طلاب يبكون خارج المدرسة.

كما أعلن غورلك على منصة "إكس"، عن فتح تحقيق من قبل النيابة العامة في كهرمان مرعش في الهجوم المسلح الذي وقع في إحدى مدارس المدينة.

ووقع الهجوم بعد يوم واحد من هجوم شاب على مدرسته الثانوية السابقة في محافظة شانلي أورفا القريبة، وهو ما أدى إلى إصابة 16 شخصاً قبل أن يقتل المهاجم نفسه.

وقاطع معلمون وطلاب في مختلف أنحاء تركيا، الدوام، اليوم الأربعاء، احتجاجاً على هجوم شانلي أورفا وللمطالبة بتوفير حماية لمدارس، لكن الإضراب لم يكن شاملاً.