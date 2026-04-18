ترجيح أميركي إسرائيلي باستئناف الحرب مع إيران خلال أيام

أفادت مسؤولون أميركيون وإسرائيليون، مساء اليوم السبت، بأن الحرب مع إيران قد تستأنف خلال الأيام المقبلة.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي رفيع قوله إن "الحرب في إيران قد تستأنف خلال الأيام المقبلة".

وأضاف "أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين، أن "الرئيس دونالد ترمب عقد اجتماعاً صباح اليوم لمناقشة الأزمة المتجددة بشأن مضيق هرمز".

كما نقلت القناة 12 العبرية عن مسؤول أميركي قوله "إذا لم تحل الأزمة فمن المحتمل أن تتجدد الحرب مع إيران".

ونقلت القناة أيضاً عن مصادر إسرائيلية قولها إن "إسرائيل تجري استعدادات لاحتمال استئناف القتال في إيران".

وتأتي هذه الترجيحات على خلاف ما أكده الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في وقت سابق من اليوم، بأن المفاوضات مع إيران تشهد تقدماً.

وأشار ترمب إلى أن "الأمور تسير بشكل جيد"، مع توقع استمرار المحادثات خلال عطلة نهاية الأسبوع.

كما جدد ترمب، أمس الجمعة، تأكيده بأن الحرب التي تخوضها الولايات المتحدة ضد إيران باتت قريبة من الانتهاء ولن تتجدد مرة أخرى.

وأتى تأكيد ترمب بعد سريان وقف إطلاق النار تمهيداً لتحقيق "سلام شامل" عقب صراع عسكري استمر طيلة 40 يوماً في المنطقة.