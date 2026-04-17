ترجيح أميركي باستئناف المفاوضات مع إيران يوم الاثنين المقبل

شفق نيوز- واشنطن

رجحت قناة "سي بي إس" الأميركية، مساء اليوم الجمعة، استئناف المحادثات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران يوم الاثنين المقبل، وذلك بعد توقع موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي استئناف المحادثات الأحد المقبل.

ونقلت القناة عن مصادر قولها، إن "المحادثات المباشرة بين واشنطن وطهران قد تستأنف يوم الاثنين، ولم يتم تحديد موعد نهائي بعد".

وفي وقت سابق من اليوم، توقع موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، أن تُعقد المحادثات الأميركية الإيرانية في إسلام آباد يوم الأحد على الأرجح، بحسب ما نقله عن مصادر.

وكشف الموقع، أن واشنطن وطهران تتفاوضان على خطة لإنهاء الحرب تشمل تخلي إيران عن مخزونها من اليورانيوم المخصب.