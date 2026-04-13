ترجيحات بتمديد إيران وأميركا وقف إطلاق النار

رجّحت مصادر مطلعة، مساء اليوم الاثنين، قيام إيران والولايات المتحدة بتمديد وقف إطلاق النار الذي تم الإعلان عنه الأسبوع الماضي.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن المصادر قولها إن التمديد قد يكون بناء على وتيرة المفاوضات التي ستجري خلال الأيام المقبلة.

وأفادت قناة "سي بي إس"، في وقت سابق من اليوم الاثنين، باستمرار التواصل بين واشنطن وطهران، فيما أكدت أن إسلام آباد تنتظر رد الطرفين.

وكشف موقع "أكسيوس" الأميركي، في وقت سابق من اليوم الاثنين، عن تفاصيل المفاوضات في باكستان، حيث بين أن الوفد الإيراني المفاوض، اقترح مراقبة تخصيب اليورانيوم بدلا من وقفه بالكامل.

ونقل "أكسيوس" عن مسؤول أميركي، أن الولايات المتحدة اقترحت أن تقبل إيران بوقف تخصيب اليورانيوم لمدة 20 عاماً خلال المفاوضات التي جرت في إسلام آباد خلال عطلة نهاية الأسبوع.

كما طلبت الولايات المتحدة من إيران إزالة جميع اليورانيوم عالي التخصيب من البلاد. وبحسب المصدرين، قال الإيرانيون إنهم سيوافقون بدلاً من ذلك على "عملية مراقبة لخفض نسبة التخصيب".