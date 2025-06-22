ترامب يؤكد سحب القنبلة النووية من إيران ونتنياهو يعلنها: نغير وجه الشرق الأوسط

شفق نيوز/ قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مساء الأحد، إن الولايات المتحدة "سحبت" القنبلة النووية من يد إيران وحققت إنجازاً هائلاً الليلة الماضية.

وقال ترامب، في تصريحات صحفية: "حققنا أمس نجاحا عسكريا باهرا في إيران.. حرمنا طهران من القنبلة النووية وكانت ستستخدمها لو استطاعت".

من جانبه، قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، شكره لترامب على هذا العمل المشترك، مردفاً: "لن ننسى الأثمان الباهظة التي دفعناها خلال عملية #الأسد الصاعد وهجمات إيران علينا".

وذكر نتنياهو: "قمنا مع الولايات المتحدة بإنجازات غير مسبوقة، قلت إننا سنغير وجه الشرق الأوسط، وهذا ما نفعله اليوم".