ترامب يوقع مع قطر اتفاقيات ثنائية ويؤكد: ناقشنا الأوضاع في المنطقة وملف إيران

شفق نيوز/ وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، مع أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، عدد من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين وذلك على هامش زيارة الأخير للدوحة.

وخلال اللقاء، أعرب الرئيس الأمريكي عن تقديره للعلاقات بين البلدين، قائلاً: "صداقتنا وفية وجميلة جدًا، ويمكننا أن نعمل مع قطر على أعلى المستويات لإحلال السلام ليس فقط في المنطقة، بل في قضايا دولية أيضاً".

من جانبه، رحب تميم بزيارة ترامب، مشيرًا إلى أنها "زيارة تاريخية"، كونها أول زيارة رسمية لرئيس أمريكي إلى قطر.

وقال أمير دولة قطر: "نحن سعداء بوجودك هنا. وأعلم أنك رجل سلام وتريد إحلاله في المنطقة".

وأضاف تميم: "هناك أمور جيدة ستحدث في بلادكم، حيث ستستضيفون كأس العالم 2026 والأولمبياد عام 2028، ونحن مستعدون لمشاركة خبرتنا في تنظيم كأس العالم 2022 معكم، خاصة في مجال الطواقم الأمنية."

وبعد هذه الجلسة، دخل الزعيمان في مشاورات مغلقة، والتي من المتوقع أن تتبعها توقيع اتفاقيات تعاون وتفاهم بين البلدين في مجالات عدة.

وبحسب وسائل إعلام قطرية، فقد عقد ترامب اجتماعًا مغلقًا في الدوحة، بمشاركة غير مباشرة من حركة "حماس"، لبحث سبل وقف الحرب في قطاع غزة.

وشارك في الاجتماع أمير دولة قطر، إلى جانب المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، والمبعوث الأمريكي لشؤون الرهائن والمفقودين آدم بوهلر، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين القطريين.

وأفادت وسائل الإعلام القطرية بأن المشاورات بين ترامب وأمير قطر بدأت عند الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت الدوحة، وما زالت مستمرة حتى اللحظة، مشيرة إلى أن اللقاءات المغلقة متواصلة منذ نحو ساعة.

وفي وقت سابق من اليوم، وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العاصمة القطرية الدوحة قادماً من السعودية على أن يتوجه، يوم الخميس، إلى دولة الإمارات آخر محطة في جوله الخليجية.