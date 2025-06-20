ترامب: أمهلت الإيرانيين أسبوعين ومن الصعب إيقاف إسرائيل

شفق نيوز/ أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، مساء الجمعة، أنه أمهل إيران أسبوعين كحد أقصى، لرؤية ما إذا كانت ستعود إلى رشدها أم لا.

وقال ترامب، إن "إيران تمرّ حالياً بوضع صعب وتعاني بشدة، في ظل التصعيد العسكري المتواصل مع إسرائيل"، مشيرًا إلى أن “القتال لن يتوقف بسهولة، ولا يمكن حسم القرار بشأن طهران في الوقت الراهن".

ورأى أن إسرائيل "تبلي بلاءً حسناً على المستوى العسكري"، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه “من الصعب تقديم طلب لإسرائيل لوقف غاراتها الجوية داخل الأراضي الإيرانية".

وحول مستقبل الصراع، قال ترمب: “قد أدعم وقفاً لإطلاق النار، حسب ما تسمح به الظروف”، لكنه أضاف: “لا أرى سبيلاً واضحاً لوقف القتال في هذه اللحظة”.

وفيما يخص الملف النووي، أكد ترمب أن "إيران كانت على بُعد أسابيع فقط من امتلاك سلاح نووي"، دون تقديم تفاصيل إضافية، مشدداً على أن هذا “ما كان ليحدث في عهده".