ترامب يلوّح باتفاق قريب حول غزة وحماس ترحب بشروط إنهاء الحرب

شفق نيوز- واشنطن

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الإثنين، إنه يعتقد بإمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن قطاع غزة "في وقت قريب جداً"، مؤكداً أن بلاده تعمل على حل قد يكون "جيداً للغاية".

وأوضح ترامب للصحفيين: "نحاول إنهاء الوضع، إعادة الرهائن، أجرينا مناقشات جيدة جداً وقد تحدث أمور إيجابية"، مشيراً إلى أنه وجه تحذيراً صريحاً لحركة حماس، الأحد، مؤكداً: "لن يكون هناك تحذير آخر".

وفي تغريدة على حسابه في منصة "تروث سوشال"، كتب ترامب: "الجميع يريد عودة الرهائن ونهاية الحرب. لقد قبل الإسرائيليون شروطي، وحان الوقت لحماس أن تقبلها أيضاً"، مضيفاً: "هذا تحذيري الأخير، ولن يكون هناك تحذير آخر".

من جانبها، أعلنت حركة حماس (مساء الأحد)، أنها جاهزة للجلوس إلى طاولة المفاوضات لبحث إطلاق سراح جميع الأسرى مقابل إعلان واضح بإنهاء الحرب والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة.

وقالت الحركة في بيان إن "أفكاراً أميركية وصلت عبر الوسطاء بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار"، مضيفة أنها "ترحب بأي تحرك يساعد في وقف العدوان"، وتؤكد استعدادها الفوري للتفاوض على إطلاق سراح الأسرى مقابل الانسحاب الكامل وتشكيل لجنة من المستقلين الفلسطينيين لإدارة القطاع.

وأشار البيان إلى أن الحركة "تطالب بضمانات التزام إسرائيل بما سيتم الاتفاق عليه"، مذكراً بأن "آخر اتفاق بوساطة أميركية وافقت عليه الحركة في القاهرة بتاريخ 18/8/2025 لم ترد عليه إسرائيل واستمرت في عملياتها".

إلى ذلك، كشفت مصادر لموقع "أكسيوس" أن مبعوث البيت الأبيض، ستيف ويتكوف، قدم الأسبوع الماضي مقترحاً جديداً عبر "ناشط سلام إسرائيلي"، لتجنب عملية عسكرية واسعة في مدينة غزة.

وبحسب مسؤول إسرائيلي كبير، فإن المقترح الأميركي تضمن:

إطلاق سراح جميع الرهائن الـ48 المتبقين في غزة.

وقف شامل لإطلاق النار وإنهاء العملية العسكرية لاحتلال مدينة غزة.

إفراج إسرائيل عن 2500 إلى 3000 أسير فلسطيني بينهم مئات محكومون بالمؤبد.

بدء مفاوضات فورية حول شروط إنهاء الحرب، تشمل نزع سلاح حماس وانسحاب القوات الإسرائيلية.

تدخل مباشر من ترامب لإنهاء الحرب حال تجاوب حماس، مع استمرار وقف إطلاق النار طوال المفاوضات.