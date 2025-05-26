ترامب يلمّح إلى انفراجة نووية مع إيران: قد نسمع أخباراً سارة قريباً

شفق نيوز/ كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن إحراز "تقدم جاد" في المحادثات مع إيران بشأن برنامجها النووي، مشيراً إلى احتمال صدور إعلان مهم خلال اليومين المقبلين.

وفي حديثه للصحفيين من نيوجيرسي عقب مغادرته نادي الغولف، قال ترامب: "أجرينا محادثات جيدة جداً مع إيران. لا أعلم إن كنت سأخبركم بشيء جيد أو سيء، لكن لدي شعور بأن أخباراً جيدة قد تصدر قريباً".

وجاءت تصريحات ترامب عكس الوسيط العُماني، الذي وصف جولة المحادثات الخامسة في روما بأنها أحرزت "تقدماً جزئياً وغير حاسم"، ما يعكس تبايناً في الرؤى حول نتائج الاجتماعات التي جمعت مسؤولين من الطرفين في سفارة سلطنة عُمان بالعاصمة الإيطالية.

ويتكون الوفد الأميركي في المحادثات كل من ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للشرق الأوسط، ومايكل أنتون، مدير تخطيط السياسات في الخارجية الأميركية. وتركّز الحوار على سبل تقييد البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات الأميركية التي تخنق الاقتصاد الإيراني.

وألمح ترامب إلى أن مفاجآت قد تكون في الطريق: "دعونا ننتظر ونرى، لكنني أعتقد أن شيئاً جيداً قد يحدث على جبهة إيران".