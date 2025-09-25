ترامب يكشف عن قرب التوصل إلى صفقة بشأن غزة

شفق نيوز- واشنطن

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، عن قرب التوصل إلى صفقة بشأن غزة، مؤكداً أن الجميع يريد أن يرى نهاية للحرب في القطاع.

وقال ترامب في كلمة له تابعتها شفق نيوز، إنه عقد اجتماعاً وصفه بالممتاز مع قادة عدد من الدول في منطقة الشرق الأوسط حول غزة، في إشارة غلى اجتماعه الأخير على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الأربعاء.

وأضاف، "أصبحنا قريبين من التوصل لصفقة".

وأشار ترامب، إلى أنه سيكون عليه "إقناع الاسرائيليين بالمضي قدماً لإطلاق سراح الرهائن والجميع يريد ان يرى نهاية الحرب في غزة".

وكانت مجلة "بوليتيكو" الإخبارية، كشفت أمس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طمأن زعماء عرب بمنع إسرائيل من ضم الضفة الغربية التي تحكمها السلطة الفلسطينية، وليس حماس.

ونقلت المجلة الأمريكية عن ستة مصادر مطلعة أن ترامب تعهد لزعماء عرب بعدم السماح لإسرائيل بالاستيلاء على الضفة الغربية، وكان ترامب "حازماً في هذا الموضوع"، بحسب تأكيد مصدرين.

فيما أشار شخص آخر مطلع على المحادثات إلى أنه رغم تطمينات ترامب، فإن وقف إطلاق النار لإنهاء حرب إسرائيل المستمرة منذ قرابة عامين ضد حماس لم يقترب من التحقق.

كما قال شخصان آخران مطلعان على الأمر، إن ترامب وفريقه قدّموا ورقة بيضاء تُحدد خطة الإدارة لإنهاء الحرب، بما في ذلك وعد الضم وتفاصيل أخرى مثل الحوكمة والأمن بعد الحرب.