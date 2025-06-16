ترامب يقطع مشاركته بقمة السبع ويعود لواشنطن و"نيميتز" تتجه للشرق الأوسط

شفق نيوز/ أعلن البيت الأبيض، فجر اليوم الثلاثاء، قطع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، زيارته إلى كندا، بسبب تطورات الشرق الأوسط، فيما كشف مسؤول أمريكي، صدور أوامر بتوجيه حاملة طائرات للمنطقة.

وقال البيت الأبيض، في منشور له: ترامب يعود الليلة إلى واشنطن نظرا للتطورات في الشرق الأوسط".

ويشارك ترامب في قمة مجموع السبع، المنعقدة في كندا، وقد أدلى بتصريحات من هناك، بضرورة عودة إيران للمفاوضات، قبل أن ينشر تدوينة قبل وقت قليل، قال فيها: يجب إخلاء طهران فورا.

كما صرح مسؤول دفاعي أمريكي، بأن "وزير الدفاع أمر حاملة الطائرات نيميتز ومجموعتها الضاربة التوجه إلى الشرق الأوسط".

وأضاف في تصريحاته للجزيرة: حاملة الطائرات نيميتز ستعزز انتشارنا الدفاعي وتحمي القوات الأمريكية".

وقبل قليل، أطلقت صافرات الإنذار في طهران وأكثر من مدينة، وبدأت الدفاعات الجوية الإيرانية بالتصدي للطائرات والصواريخ الإسرائيلية.

وقبل هذا الهجوم، أنتهى هجوم إيراني استهدف إسرائيل، ردا على قصف الأخيرة لمبنى الإذاعة والتلفزيون الإيراني في طهران.

وتشهد المنطقة واحدة من أكثر جولات التصعيد دموية منذ سنوات، بعد أن أطلقت إسرائيل ليلة 13 من الشهر الجاري عملية "الأسد الصاعد" التي استهدفت منشآت نووية ومراكز عسكرية وأمنية في قلب العاصمة طهران، وأسفرت عن مقتل عدد من القادة والعلماء الإيرانيين. وجاء الرد الإيراني سريعاً، بإطلاق مئات الصواريخ على أهداف في عمق الأراضي الإسرائيلية، وسط تحذيرات دولية من خروج النزاع عن السيطرة الإقليمية.