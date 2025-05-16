ترامب يعود إلى أمريكا مختتماً جولته الخليجية

شفق نيوز/ اختتم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، جولته الخليجية وغادر الإمارات عائدا على متن طائرته إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال ترامب للصحفيين في وقت سابق خلال حفل افتتاح الحوار التجاري الأمريكي الإماراتي: "لقد كان وقتا رائعا، والآن حان وقت العودة إلى الوطن".

وكانت الإمارات المحطة الثالثة والأخيرة في جولة ترامب الإقليمية، بعد زيارته السعودية وقطر، حيث عقد اجتماعات رفيعة المستوى ركزت على الأمن الإقليمي والاستثمار والتعاون التكنولوجي.

وعند عودته إلى واشنطن، صرح ترامب للصحفيين على متن طائرته الرئاسية أن بلاده قدمت لإيران مقترحًا بشأن الاتفاق النووي، قائلًا: "لديهم مقترح، والأهم من ذلك، أنهم يعلمون أن عليهم التحرك بسرعة وإلا فسيحدث أمر سيئ".

وفي وقت سابق الجمعة، انتهى الاجتماع الذي عقد في إسطنبول على مستوى نواب وزراء خارجية إيران والأطراف الأوروبية المشاركة في الاتفاق النووي وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا.

ومثَّل طهران في الاجتماع الذي عقد في القنصلية العامة الإيرانية بإسطنبول نائبا وزير الخارجية مجيد تخت روانجي وكاظم غريب آبادي، وفق مراسل الأناضول.

ولم تتوفر أي معلومات حتى ساعة نشر الخبر عما إذا كان سيتم إصدار بيان صحفي بشأن اللقاء في إسطنبول.

وكان مقررا عقد اجتماع بين الأطراف الأوروبية الثلاثة وإيران في 2 مايو/ أيار الجاري بالعاصمة الإيطالية روما، لكنه ألغي بعد تأجيل المفاوضات بين واشنطن وطهران.

ومؤخرا، أعربت إيران عن قلقها من أن تستخدم الدول الأوروبية ما يسمى "آلية الزناد"، وهو ما قد يؤدي إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة التي تم رفعها بموجب الاتفاق النووي الموقع عام 2015.

وفي مقال نشرته صحيفة "لوبوان" الفرنسية في 11 أيار/مايو الجاري، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن "إساءة استخدام آلية الزناد" ستكون لها عواقب.

وأضاف عراقجي: "هذا الوضع لا يعني نهاية دور أوروبا في الاتفاق فحسب، بل يعني أيضا تصعيد التوترات التي قد تصبح لا رجعة فيها".