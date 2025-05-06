ترامب يعلن وقف الضربات على الحوثيين: أعلنوا استسلامهم لنا

شفق نيوز/ كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الثلاثاء، أن الحوثيين "أعلنوا استسلامهم" للولايات المتحدة وسيوقفون استهداف السفن، مؤكداً أن واشنطن بدورها ستتوقف عن قصف اليمن.

وقال ترامب، إن الحوثيين في اليمن "استسلموا" للولايات المتحدة، ويقولون إنهم لن يهاجموا السفن وأن واشنطن ستوقف الضربات، بحسب موقع "روسيا اليوم عربية".

وأضاف "الحوثيون قالوا البارحة إنهم لم يعودوا يريدون القتال وهذه أخبار جيدة، سنتوقف فوراً عن الضربات الجوية في اليمن، أقبل كلمة الحوثيين بأنهم سيوقفون هجماتهم وقررنا وقف قصفنا بشكل فوري".