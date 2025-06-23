ترامب يعلن انتهاء الحرب الإسرائيلية الإيرانية عبر "اتفاق"

شفق نيوز/ اعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر اليوم الثلاثاء، عن الوصول لاتفاق كامل بين إسرائيل وإيران لوقف إطلاق النار بين الطرفين، على أن يبدأ بعد 6 ساعات.

وقال ترامب في بيان له: "تهانينا للجميع، لقد تم الاتفاق بشكل كامل بين إسرائيل وإيران على أنه سيكون هناك وقف إطلاق نار كامل وشامل (في غضون 6 ساعات تقريبًا من الآن، عندما تنهي إسرائيل وإيران وتكملان مهامهما النهائية الجارية)، لمدة 12 ساعة".

وأضاف "عند هذه النقطة ستُعتبر الحرب منتهية رسميًا، وستبدأ إيران وقف إطلاق النار، وفي الساعة 12، ستبدأ إسرائيل وقف إطلاق النار، وفي الساعة 24، سيُحيي العالم نهاية رسمية لحرب الـ 12 يومًا".

وبين "خلال كل وقف إطلاق نار، سيظل الجانب الآخر مسالمًا ومحترمًا، وبافتراض أن كل شيء يعمل كما ينبغي، وهو ما سيحدث، أود أن أهنئ كلا البلدين، إسرائيل وإيران، على امتلاكهما القدرة على التحمل والشجاعة والذكاء لإنهاء ما يجب أن يُطلق عليه "حرب الـ12 يومًا".

وتابع "هذه حربٌ كان من الممكن أن تستمر لسنوات، وأن تُدمر الشرق الأوسط بأكمله، لكنها لم تفعل، ولن تفعل أبدًا، بارك الله إسرائيل، وبارك الله إيران، وبارك الله الشرق الأوسط، وبارك الله الولايات المتحدة الأمريكية، وبارك الله العالم".