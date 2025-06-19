ترامب يعلنها: تعطيل منشأة "فوردو" النووية الإيرانية ضروري

شفق نيوز/ اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، أن تعطيل منشأة "فوردو" النووية الإيرانية أمر ضروري بسبب خطر اقتراب طهران من الحصول على سلاح نووي.

وبحسب شبكة "سي بي أس نيوز"، فإن ترامب اطلع على مخاطر وفوائد قصف المنشأة النووية، كما أنه يدرك أهمية اجتماع الأوروبيين بوزير خارجية إيران في سويسرا غداً الجمعة.

وكشف مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية، عن اعتقاده أن إيران قريبة جداً من امتلاك السلاح النووي.

وفي سياق متصل، كشفت صحيفة الغارديان البريطانية، الخميس، تلقي ترامب مقترحاً من وزارة الدفاع (البنتاغون) لإلقاء قنبلة نووية على منشأة "فوردو" الايرانية لتخصيب اليورانيوم، مؤكدة ان ترامب رفض المقترح.

إلى ذلك، أفادت وكالة "رويترز" نقلاً عن دبلوماسيين، يوم الخميس، بأن إيران تجري محادثات مباشرة مع أمريكا لإيجاد نهاية دبلوماسية للحرب الجارية مع إسرائيل.

هذا وتواصل إسرائيل وإيران تبادل الهجمات المدمرة لليوم السابع على التوالي وسط مخاوف من انخراط القوات الأمريكية في هذا النزاع ووسط دعوات دولية للتهدئة.