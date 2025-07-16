ترامب يعرب عن امله بالتوصل لتهدئة في سوريا خلال الساعات المقبلة

شفق نيوز- واشنطن

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، عن أمله بالتوصل لتهدئة في سوريا.

وقال ترامب في تعليقه على أحداث سوريا: "هناك سوء فهم بين الجانبين السوري والإسرائيلي وتحدثت مع الجانبين".

وأضاف "نتطلع إلى خفض التوتر ومساعدة سوريا في الوصول إلى الاستقرار".

وفي وقت سابق اليوم، جددت إسرائيل على دمشق مستهدفة القصر الرئاسي ووزارة الدفاع السورية.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن "أهداف الغارات في دمشق كانت قصر الرئاسة ومبنى رئاسة الأركان السورية".

فيما أشارت وكالة "رويترز"، إلى أن القصف الإسرائيلي على مبنى وزارة الدفاع السورية، أوقع قتلى وجرحى.

كما أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، أن "الهجمات المؤلمة على سوريا بدأت".