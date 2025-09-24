ترامب يطمئن الزعماء العرب: لن نسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية

شفق نيوز- واشنطن

كشفت مجلة "بوليتيكو" الإخبارية، يوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طمأن زعماء عرب بمنع إسرائيل من ضم الضفة الغربية التي تحكمها السلطة الفلسطينية، وليس حماس.

ونقلت المجلة الأمريكية عن ستة مصادر مطلعة أن ترامب تعهد لزعماء عرب بعدم السماح لإسرائيل بالاستيلاء على الضفة الغربية، وكان ترامب "حازماً في هذا الموضوع"، بحسب تأكيد مصدرين.

فيما أشار شخص آخر مطلع على المحادثات إلى أنه رغم تطمينات ترامب، فإن وقف إطلاق النار لإنهاء حرب إسرائيل المستمرة منذ قرابة عامين ضد حماس لم يقترب من التحقق.

كما قال شخصان آخران مطلعان على الأمر، إن ترامب وفريقه قدّموا ورقة بيضاء تُحدد خطة الإدارة لإنهاء الحرب، بما في ذلك وعد الضم وتفاصيل أخرى مثل الحوكمة والأمن بعد الحرب.