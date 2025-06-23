ترامب يطالب بإبقاء أسعار النفط منخفضة

شفق نيوز/ دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، جميع الدول المنتجة للنفط، الى الحفاظ على استقرارها، وذلك بالتزامن مع ارتفاع اسعار الخام في السوق العالمية.

وكتب ترامب، في تدوينة له على موقع "تروث سوشيال"، انه "على الجميع إبقاء أسعار النفط منخفضة وأنا أراقب الوضع، لا تلعبوا لصالح العدو".

وارتفع خام "برنت" القياسي بنسبة 5.7% ليصل إلى 81.4 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ منتصف يناير/كانون الثاني، قبل أن يتخلى عن جزء كبير من مكاسبه ليجري تداوله بمكاسب 1.4% عند 78.05 دولار للبرميل في الساعة 12:20 مساء بتوقيت لندن، في حين زادت عقود خام "غرب تكساس" الوسيط تسليم أغسطس 1.3% إلى 74.79 دولار.

ويتركز الخوف حالياً على "مضيق هرمز" وما إذا كانت إيران ستلجأ فعلاً إلى إغلاقه أو التأثير على حركة الملاحة فيه، كرد على الضربات الأميركية التي استهدفت المنشآت النووية.