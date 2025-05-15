ترامب يصل الإمارات في ختام جولته الخليجية

شفق نيوز/ وصل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الخميس، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، في ختام جولته الخليجية.

وكان الرئيس الإماراتي، محمد بن زايد آل نهيان، في مقدمة مستقبلي ترامب، وأقيمت مراسم استقبال رسمية احتفاء بالضيف الأمريكي.

وتصف وكالة أنباء الإمارات الزيارة، بإنها تمثل محطة بارزة في مسار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، والعمل على تعزيزها في المجالات المختلفة، بما يحقق مصالحهما المشتركة في التنمية والازدهار.

وتجسد الزيارة بحسب الوكالة، "عمق العلاقات التاريخية الممتدة لنحو نصف قرن بين البلدين، التي حافظت على متانتها وتطورها المستمر، إذ تعد الإمارات أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفقاً لوزارة الاقتصاد".

والإمارات هي المحطة الثالثة والختامية في جولة الرئيس الأمربكي، حيث زار قبلها السعودية ثم قطر.