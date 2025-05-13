ترامب يصل الرياض ويبدأ مارثون جولة خليجية

شفق نيوز/ وصل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب إلى السعودية، صباح الثلاثاء، في مستهل جولة إلى المنطقة، تشمل أيضا الإمارات وقطر.

ووفقا لوزارة الخارجية الأمريكية، ستركز اللقاءات المنتظر عقدها على ملفات الأمن الإقليمي والدفاع والطاقة، والاستثمار إلى جانب التعاون المستمر لمواجهة التحديات المشتركة.

وقبل وصوله إلى الرياض، وصف الرئيس الأمريكي، زيارته إلى السعودية وبعدئذ الإمارات وقطر بأنها زيارة تاريخية .

هذا وكانت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، قد رجحت أمس الاثنين، حصول لقاء بين ترامب، والرئيس السوري أحمد الشرع، في السعودية، وذلك ضمن مجموعة تضم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس اللبناني جوزيف عون.

وتحتضن العاصمة السعودية الرياض القمة التي ستجمع ترامب بزعماء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.