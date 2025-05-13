ترامب يشيد بنهضة الخليج ويهاجم التدخلات الغربية في بغداد وكابل

شفق نيوز/ أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، أن النهضة العمرانية التي يشهدها الشرق الأوسط، خصوصاً في الرياض وأبو ظبي، ليست نتاج تدخلات غربية، بل ثمرة جهود شعوب المنطقة أنفسهم، الذين يبنون مستقبلهم بسيادتهم ورؤيتهم الخاصة.

وقال ترامب ترامب خلال كلمته في منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي بالعاصمة الرياض، إن "البناء الهائل الذي رأيته لا يمكن أن يأتي بتدخل أو إيعاز غربي من أولئك الذين يأتون بطائرات جميلة ليلقوا محاضرات على شعوب المنطقة، ويعلموهم كيف يعيشون أو كيف يحكمون أنفسهم".

وأضاف أن ما يحدث من إعجاز عمراني وتنموي في الرياض وأبو ظبي لم يكن من صنع "بناة الأمم" أو غيرهم ممن وصفهم بـ"الليبراليين" الذين "أنفقوا تريليونات الدولارات وفشلوا في تطوير أماكن مثل بغداد وكابل".

وشدد ترمب على أن "ميلاد الشرق الأوسط الجديد يتم على أيدي شعوبه أنفسهم، الذين عاشوا هنا طوال حياتهم، وهم من يطوّرون دولهم بسيادتهم ويسعون إلى تحقيق رؤيتهم الخاصة، ويضمنون أن يكون لهم قدرهم الخاص والمذهل".

وانتقد الرئيس الأميركي التدخلات الأجنبية التي قال إنها "دمرت المدن أكثر مما بنت"، مشيراً إلى أن هذه القوى "تدخلت في بلدان ومجتمعات معقدة لم تفهمها، ولم يكن لديها فكرة كيف تديرها".

وختم ترمب بالقول: "السلام والازدهار والتقدم لا يأتي من رفض التراث، بل من احتضان التقاليد الوطنية والاعتزاز بالإرث الثقافي بكل فخر واعتزاز".