ترامب: إيران لا توافق على التفتيش والتخلي عن تخصيب اليورانيوم

شفق نيوز – واشنطن

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه يعتزم مناقشة الشأن الإيراني مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارة الأخير المرتقبة إلى البيت الأبيض يوم الاثنين المقبل.

وأوضح ترامب في تصريحات للصحفيين أن برنامج إيران النووي تعرض لانتكاسة دائمة، رغم احتمال استئنافه في موقع مختلف، مؤكدًا أن إيران لم توافق على تفتيش مواقعها النووية أو التخلي عن تخصيب اليورانيوم.

يُذكر أن إسرائيل نفذت في 13 يونيو/حزيران الماضي، عملية جوية مفاجئة أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت خلالها مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أبرزها منشأة "نطنز" لتخصيب اليورانيوم، وأسفرت عن مقتل عدد من العلماء والقادة العسكريين الإيرانيين البارزين.