ترامب: إيران استخدمت الأموال لدعم الارهاب في العراق وزعزعة استقراره

شفق نيوز/ تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، بمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، وقطع تدفق الأموال إليها، مؤكدا أن طهران استخدمت الأموال في تمويل الإرهاب وزعزعة الاستقرار في العراق وسوريا واليمن.

وقال ترامب في كلمة له في مؤتمر الاستثمار بالسعودية، ان "إدارته تريد عقد صفقة مع إيران لجعل العالم أكثر أمانا"، مشيرا إلى أن "إدارة سلفه، جو بايدن منحت النظام الإيراني المليارات لتمويل الإرهاب".

وشدد على أنه "لن يتسامح معها أو يمنح نظامها حق تغيير اسم الخليج العربي إلى الفارسي، لكنه سيمنحها غصن الزيتون"، على حد تعبيره.

واشار الى ان "طهران تعاني في سوريا والعراق واليمن‬⁩ ولن تجد طريقا إلى شبه الجزيرة العربية"، كما اوضح ان "الفلسطينيين في غزة يستحقون مستقبلاً أفضل".