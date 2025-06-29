ترامب يدعو لوقف حرب غزة بست كلمات

شفق نيوز – واشنطندعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر منشور على منصته "تروث سوشال"، كلاً من إسرائيل وحركة حماس إلى التوصل لاتفاق في غزة يهدف إلى إعادة رهائن هجوم 7 أكتوبر.

وكتب ترامب: "أبرموا الصفقة في غزة. أعيدوا الرهائن"، دون تقديم أي تفاصيل إضافية، ما فُهم على أنه دعوة مباشرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمضي قدمًا في اتفاق وقف إطلاق النار، وهو ما سبق أن تنبأ ترامب بإتمامه "خلال أسبوع" في تصريحات سابقة.

وجاء تصريح ترامب بعد ساعات فقط من مطالبته مجددًا للنيابة العامة الإسرائيلية بإغلاق الملفات القضائية ضد نتنياهو، مبررًا ذلك بأن رئيس الوزراء "يعمل حاليًا على التفاوض مع حماس لإبرام صفقة تشمل استعادة الرهائن".

وتُعد هذه ثاني مرة خلال فترة قصيرة يدعو فيها ترامب إلى تخفيف الضغط القانوني عن نتنياهو، مشيرًا إلى أن الظروف السياسية والأمنية الراهنة تفرض إعطاء الأولوية للمفاوضات الجارية مع حماس.

وفي السياق ذاته، نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤولين عسكريين قولهم إنهم سيبلغون المستوى السياسي، اليوم الأحد، بأن العملية البرية في غزة أوشكت على النهاية، ولا يمكن مواصلتها دون تعريض حياة الأسرى للخطر.