ترامب يجتمع بقادة عرب في نيويورك لبحث حرب غزة

شفق نيوز- نيويورك

من المتوقع أن يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، غداً الثلاثاء، بمجموعة من القادة العرب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وذلك قبل أيام من لقائه المرتقب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض يوم 29 أيلول/سبتمبر، وفي ظل موجة الاعتراف بالدولة الفلسطينية والتهديدات الإسرائيلية بضم الضفة الغربية.

ووفق مصادر أميركية مطلعة، ستركز اللقاءات على سبل إنهاء الحرب في قطاع غزة ووضع تصور لليوم التالي، مشيرة إلى أن البيت الأبيض أرسل بالفعل دعوات رسمية للاجتماع، بحسب ما نقله موقع "أكسيوس".

وأضافت المصادر أن إدارة ترامب تسعى إلى حث الدول العربية على دعم التوجهات الأميركية لإنهاء الحرب والمشاركة في خطة "اليوم التالي"، مع احتمال أن تُرسل قوات لفرض الاستقرار لتحل مكان الجيش الإسرائيلي.

في المقابل، توقعت المصادر أن يطلب القادة العرب من ترامب ممارسة ضغوط على نتنياهو لوقف الحرب في غزة وتجنب المضي في خطوات ضم الضفة الغربية.

يشار إلى أن الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين كانا قد وصلا، أمس الاثنين، إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.