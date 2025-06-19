ترامب يتلقى مقترحاً من البنتاغون لإلقاء "قنبلة نووية" على إيران

شفق نيوز/ كشفت صحيفة الغارديان البريطانية، يوم الخميس، عن تلقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب مقترحاً من وزارة الدفاع (البنتاغون) لإلقاء قنبلة نووية على منشأة فوردو الايرانية لتخصيب اليورانيوم، مؤكدة ان ترامب رفض المقترح.

وذكرت الصحيفة في تقرير لها تابعته وكالة شفق نيوز، ان "دونالد ترامب اقترح على مسؤولي الدفاع أنه من المنطقي للولايات المتحدة شن ضربات ضد إيران فقط إذا كانت القنبلة "الخارقة للتحصينات" المزعومة تضمن تدمير منشأة تخصيب اليورانيوم الحيوية في فوردو، وقد أُبلغ ترامب أن إسقاط قنابل GBU-57، وهي قنبلة تزن 13.6 طنًا (30 ألف رطل)، سيقضي فعليًا على فوردو، لكن يبدو أنه غير مقتنع تمامًا، وفقًا للمصادر، وقد أرجأ الموافقة على الضربات ريثما يتوصل إلى احتمال أن يدفع التهديد بالتدخل الأمريكي إيران إلى محادثات".

واضافت الصحيفة، انه "لطالما كانت فعالية قنابل GBU-57 موضع خلاف عميق في البنتاغون منذ بداية ولاية ترامب، وفقًا لمسؤولين دفاعيين أُطلعا على أنه ربما يكون السلاح النووي التكتيكي وحده قادرًا على تدمير فوردو نظرًا لعمقها"، موضحة ان "ترامب لا يفكر في استخدام سلاح نووي تكتيكي على فوردو، ولم يُطلع وزير الدفاع بيت هيجسيث ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين على هذه الإمكانية في اجتماعات غرفة العمليات بالبيت الأبيض، وفقًا لما ذكره شخصان مطلعان على الأمر".

لكن مسؤولي الدفاع الذين تلقوا الإحاطة أُبلغوا بأن استخدام القنابل التقليدية، حتى كجزء من حزمة هجومية أوسع نطاقًا تتضمن عدة قنابل GBU-57، لن يخترق الأرض بعمق كافٍ، وأنه لن يُلحق سوى ضرر كافٍ لتدمير الأنفاق ودفنها تحت الأنقاض، وفقاً للصحيفة.

واشارت الى ان "الحاضرين في الإحاطة علموا أن تدمير فوردو بالكامل، الذي تُقدر الاستخبارات الإسرائيلية عمقه بـ 90 مترًا (300 قدم)، سيتطلب من الولايات المتحدة تليين الأرض بقنابل تقليدية، ثم إسقاط قنبلة نووية تكتيكية من قاذفة B2 لتدمير المنشأة بأكملها، وهو سيناريو لا يفكر فيه ترامب"، مرجحة أن "يُعيق إسقاط قنابل GBU-57 قدرة إيران على الحصول على يورانيوم صالح للاستخدام في صنع الأسلحة لبضع سنوات، ولكنه لن يُنهي البرنامج تمامًا".

ولفت التقرير الى ان "إغلاق فوردو سواءً دبلوماسيًا أو عسكريًا أمرًا أساسيًا لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية بعد أن وجدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الموقع قد خصب اليورانيوم إلى 83.7% وهي نسبة قريبة من 90% اللازمة للأسلحة النووية، وأي جهد لتدمير فوردو سيتطلب تدخلًا أمريكيًا، لأن إسرائيل لا تمتلك الذخائر اللازمة لضرب منشأة على هذا العمق، ولا الطائرات اللازمة لحملها".

وبين ان "صعوبة استخدام قنبلة GBU-57 تكمن لاستهداف فوردو، وفقًا للمسؤولين المطلعين على إحاطة وكالة DTRA، جزئيًا في خصائص المنشأة المدفونة داخل جبل، وفي عدم استخدام هذه القنبلة في وضع مماثل من قبل".