ترامب يتعهد بايجاد حل لأزمة غزة: الناس يتضورون جوعاً

شفق نيوز/ تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الجمعة، بايجاد حل لأزمة غزة، التي يعاني اهلها من "الجوع"، على حد وصفه .

وقال ترامب للصحفيين في أبوظبي: "نحن ننظر في أمر غزة، وسنعمل على حل هذه المشكلة، الكثير من الناس يتضورون جوعا".

ولم يكشف الرئيس الأميركي المزيد من التفاصيل.

وقال ترامب يوم الخميس، إنه يريد من الولايات المتحدة أن "تمتلك غزة وتحولها إلى "منطقة حرية"، وسط استمرار الحرب الدامية في القطاع.

وأوضح ترامب: "لديّ تصورات جيدة جدا لغزة، وهي جعلها منطقة حرية، سأكون فخورا لو امتلكتها الولايات المتحدة وأخذتها وجعلتها منطقة حرية".

وكان ترامب طرح أكثر من مرة فكرة تهجير سكان غزة وتحويل القطاع إلى منتجع سياحي، لكن مقترحه قوبل برفض عربي ودولي.