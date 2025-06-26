ترامب يتدخل لـ"تحصين" نتنياهو من المحاكمة القضائية و"اعتزال" السياسة

شفق نيوز – الشرق الأوسط

كشفت وسائل إعلام عبرية، يوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "تدخل" بشكل مباشر في "مفاوضات سرية" بهدف الإبقاء على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على رأس السلطة وعدم تقديمه إلى المحاكمة.

وبحسب الإعلام العبري، فهناك ما يدور خلف الكواليس بين المستشار القانوني لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ورئيس المحكمة العليا المتقاعد آهارون باراك، لإنهاء محاكمة نتنياهو عبر إيجاد طريقة للعفو الرئاسي عنه.

وقال باراك إنه يرحب بدعوة الرئيس الأمريكي عموماً، لكنه يرفض أي تدخل في القضاء، وتجب مواجهة الاتهامات التي تحاصر نتنياهو.

وذكر موقع "بحداري حريديم" العبري أن الموضوع المطروح هو الوساطة الجنائية بين الادعاء والدفاع لإنهاء محاكمة نتنياهو.

وقال باراك للصحفي والإعلامي الإسرائيلي، أميت سيغال، إن باراك ينوي المثول أمام المحكمة لمصلحة صفقة الإقرار بالذنب، التي بدأت أيضًا آنذاك باتصالات سرية بينه وبين نتنياهو، هذه المرة.

وقال باراك إن اعتزال رئيس الوزراء للسياسة سيكون أمراً ضرورياً، كما كان الحال مع باراك نفسه عندما كان نائباً عاماً، وكذلك في حالة رئيس الوزراء الأسبق إسحاق رابين في قضية الدولار.

وأوضح محامي نتنياهو أن لديه شروطاً أساسية: لا استقالة، لا عار.

ومن ناحيته، هاجم الائتلاف الحاكم اليوم الخميس السلطة القضائية الاسرائيلية في صراع سلطات يشتعل من جديد على خلفية دعوة الرئيس ترامب لإنقاذ صديقه نتنياهو من المحاكمات الجارية ضده، ومنحه عفوا تقديرا له وهو "بطل حرب منتصر"، وفق عدة وسائل إعلام عبرية.

وكما أوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، تبنى الائتلاف كلمات الرئيس الأمريكي، الذي دعا في منشور غير اعتيادي نشره الليلة الماضية إلى إلغاء محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أو منحه عفوًا، وأشاد أعضاء كنيست ووزراء من حزب الليكود والحكومة بترامب، الذي أهان القضاء الإسرائيلي بوصفٍ صارخٍ للمحاكمات، عندما كتب أنها حملة "مطاردة الساحرات" التي أحاطت برئيس الوزراء، وحذّر من أن العملية القانونية لا تضرّ بنتنياهو فحسب، بل بدولة إسرائيل بأكملها.

ولم يعلق حتى الآن أي مسؤول في القضاء الإسرائيلي على أي مستوى، لكن دعم رئيس لجنة الدستور بالكنيست سيمحا روتمان، صباح اليوم، أن كلمات ترامب، التي قال إنها تعكس حقيقةً عميقة، حتى وإن لم تكن من مصدر سلطة.

وهاجم هو الآخر "النظام القانوني الإسرائيلي الذي قال إنه يعاني من عيوب كثيرة. ولعل محاكمة نتنياهو مثالٌ على تراكم هذه العيوب، مدعيًا أنها قضايا ملفقة، وانفصال للادعاء والقضاة عن الواقع، وعدم تقدير لزمن الحرب.

لكنه في المقابل أشار على مضض إلى أنه ليس من دور الرئيس الأمريكي التدخل في الإجراءات القانونية في إسرائيل. "فهناك استقلال للنظام القضائي، حتى بالنسبة لبنيامين نتنياهو". ودعا روثمان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى التدخل ومنح نتنياهو عفواً، بقوله "أعطوا هذا البلد العدالة، ولحظات من السلام والرحمة".

وتجاوز وزير الاتصالات شلومو كاري الحدود البروتوكولية والسياسية في التعامل مع القضاء الإسرائيلي في تأكيد لصراع السلطات المشتعل منذ ولاية هذه الحكومة.

ووفق قول كاري، يسعدني أن أرى نتنياهو يواصل سحق الادعاء السياسي في المحاكمة، التي اتهمها بتعريض أمن إسرائيل وليس نتنياهو للخطر.

وأعرب الوزير زئيف إلكين عن دعمه لكلمات ترامب، داعيا لمراجعة المحاكمات، ومراعاة أوقات الحروب. كان من الصواب تأجيل شهادة رئيس الوزراء أو إبطاؤها، وفق قوله لموقع واى نت العبري.

وطالب وزير الثقافة والرياضة، ميكي زوهار، بإلغاء محاكمات نتنياهو كما دعا ترامب، وأضاف: "في هذه الأيام التاريخية، يُعبّر الرئيس الأمريكي عمّا يشعر به كثير من الإسرائيليين في قلوبهم. ستذكر سيرة نتنياهو كشخص أنقذ الدولة اليهودية من أخطار وجودية، وفق قوله.

في تقدير الوزير الإسرائيلي، حان الوقت لوضع حدّ للظلم والاضطهاد الشخصي الذي تعرّض له نتنياهو.