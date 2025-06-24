ترامب يبدي موقفاً جديداً من "تغيير النظام" في إيران ويوضح السبب

شفق نيوز/ أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، أنه لا يريد "تغيير النظام" في إيران، عازياً ذلك إلى أن هذه الخطوة يتبعها "فوضى لا نريدها".

وأوضح ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة عندما طُلب منه توضيح منشوره على مواقع التواصل الاجتماعي خلال عطلة نهاية الأسبوع الذي طرح فيه إمكانية تغيير النظام: "لا، لا أريده. أود أن أرى كل شيء يهدأ في أسرع وقت ممكن".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "تغيير النظام يتبعه فوضى، ومن الناحية المثالية، لا نريد أن نرى كل هذه الفوضى، كما تعلمون، الإيرانيون تجار بارعون جدا، ورجال أعمال ممتازون، ولديهم الكثير من النفط. يجب أن يكونوا على ما يرام. يجب أن يكونوا قادرين على إعادة البناء والقيام بعمل جيد. لن يحصلوا أبدا على سلاح نووي ولكن بخلاف ذلك، ينبغي أن يقوموا بعمل رائع".

وكان ترامب قد أثار احتمالية تغيير القيادة في إيران بعد أن ضربت الولايات المتحدة ثلاث منشآت نووية إيرانية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال على منصته "تروث سوشيال"، الأحد الماضي: "ليس من الصواب سياسيا استخدام مصطلح (تغيير النظام)، ولكن إذا كان النظام الإيراني الحالي عاجزا عن جعل إيران عظيمة مجددا، فلماذا لا يكون هناك تغيير للنظام؟".

وفي وقت سابق، زعم الرئيس الأمريكي، أن إيران لن تتمكن "أبدا" من إعادة بناء برنامجها النووي في أعقاب الضربات الأمريكية على مواقعها النووية، وذلك ردا على سؤال عما إذا كانت إيران قادرة على التعافي من الهجمات الأخيرة.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض قبل مغادرته لحضور قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في هولندا: "إيران لن تعيد بناء نفسها أبدًا".

وادعى ترامب أن "هذا المكان تحت الصخور، هذا المكان مُدمر"، في إشارة إلى منشأة فوردو النووية الإيرانية التي كانت ضمن 3 منشآت نووية استهدفتها الولايات المتحدة.

وأشاد ترامب بالجيش الأمريكي، وتحديدا بالطيارين المشاركين في العملية، قائلا: "طيارو قاذفة بي-2 أدوا عملهم، لقد أدوا العمل بشكل أفضل مما كان يتخيله أحد".

وواصل ترامب نفي التقارير الواردة من عدة وسائل إعلام والتي أشارت إلى أن تأثير الضربات كان محدودا.