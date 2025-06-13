ترامب: ننتظر رد فعل إيران وسندافع عن إسرائيل إذا لزم الأمر

شفق نيوز/ أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صباح اليوم الجمعة، أن قوات بلاده لم تشارك في العملية العسكرية التي شنتها إسرائيل ضد إيران.

وقال ترامب في تصريحات لـ"فوكس نيوز"، إنه "ننتظر رد فعل إيران وسندافع عن إسرائيل إذا لزم الأمر".

وأضاف أنه "في الأسابيع الأخيرة عززنا مخازن الصواريخ الاعتراضية الإسرائيلية"، مستطردا القول "العديد من القادة الإيرانيين لن نراهم مجدداً".

وتابع الرئيس الامريكي القول "أُطلعنا مسبقاً على الهجمات الإسرائيلية ولم تكن هناك مفاجآت"، مؤكدا أن "الجيش الأمريكي لم يشارك بأي شكل في الضربات الجوية على إيران وسيبقى كذلك".

من جهتها هيئة اذاعة بث إسرائيل تعلن ضرب 10 مواقع نووية في إيران.