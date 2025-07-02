ترامب: أمام حماس "صفقة نهائية" للموافقة على ايقاف اطلاق النار في غرة

شفق نيوز - متابعة

اعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، منح حركة حماس الفلسطينية، "صفقة نهائية" بشأن الموافقة على وقف اطلاق النار في غزة، تمهيداً لايقاف الحرب.

وقال ترامب في تدوينة: "هذا الاقتراح النهائي. آمل، لمصلحة الشرق الأوسط، أن تقبل حماس بهذه الصفقة، لأن الوضع لن يتحسن، بل سيزداد سوءًا"، على حد تعبيره.

وكان ترامب، قد أعلن في منشور عبر منصته "تروث سوشال" أن إسرائيل وافقت على ما وصفها بالشروط الضرورية لهدنة تمتد 60 يوماً في غزة ، يتم خلالها العمل على التمهيد لوقف الحرب نهائياً.

في ذات الإطار، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية قولهم إنه لا يزال يتعين على "حماس" الموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وكان ترامب قد قال للصحفيين، في وقت سابق يوم الثلاثاء، إنه يأمل في أن يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مقابل الرهائن الأسبوع المقبل بين إسرائيل و"حماس".

ومن المقرر أن يلتقي ترامب بنتنياهو في البيت الأبيض يوم الاثنين.

واكدت حماس أنها على استعداد للإفراج عن الرهائن المتبقين في غزة بموجب أي اتفاق لإنهاء الحرب، بينما تقول إسرائيل إنها لن تنهي الحرب إلا بعد نزع سلاح "حماس" وتفكيكها.

من جهتها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن النية هي التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة لمدة 60 يوماً.