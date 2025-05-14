ترامب عن الشرع: جذاب وله ماضٍ قوي

شفق نيوز/ كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الأربعاء، انطباعه بعد لقائه بالرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في العاصمة السعودية الرياض.

وقال ترامب، إن الشرع "عظيم، أعتقد أنه جيد جدا. شاب جذاب وقوي البنية وله ماضٍ قوي. ماض قوي للغاية، مقاتل"، حسبما نقلت صحيفتا نيويورك تايمز وواشنطن بوست.

ونقلت شبكة "سي ان ان" عن ترامب قوله: "لديه فرصة حقيقية لحشد الصفوف. تحدثتُ مع الرئيس أردوغان. أنا مُنفتح جدًا لهذا الأمر. يشعر أن لديه فرصة للقيام بعمل جيد".

وكشف البيت الأبيض، في وقت سابق من اليوم، جانبا من الحوار الذي دار بين الرئيسين الأمريكي والسوري، خلال لقائهما في الرياض.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض إن ترامب دعا الشرع للانضمام للاتفاقيات الإبراهيمية مع إسرائيل.

كما طالب ترامب الشرع بترحيل الفصائل الفلسطينية التي تصنفها واشنطن إرهابية من سوريا.

وطلب الرئيس الأمريكي من نظيره السوري "مساعدة أمريكا في منع عودة تنظيم داعش".

في المقابل، أبلغ الشرع ترامب أنه يدعو الشركات الأمريكية للاستثمار في قطاع النفط والغاز بسوريا، وفق البيت الأبيض.

واللقاء بين ترامب والشرع هو الأول بين رئيسين أمريكي وسوري منذ 25 عاما.