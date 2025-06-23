ترامب: ضرباتنا للمواقع النووية الإيرانية أصابت أهدافاً تحت الأرض بدقة

شفق نيوز/ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، إن الضربات الأمريكية للمواقع النووية الإيرانية أصابت أهدافها بدقة، ووصلت إلى مستويات عميقة تحت الأرض.

وكتب ترامب على صفحته بمنصة "تروث سوشيال"، مستشهدا بصور الأقمار الصناعية التي توثق آثار الضربات: "أكبر ضرر وقع على مسافة بعيدة تحت سطح الأرض. أصبنا الهدف بدقة!!".

وفي ليلة 22 يونيو/ حزيران نفذت الولايات المتحدة ضربات ضد ثلاث منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن طهران يجب أن توافق على "إنهاء هذه الحرب"، وإلا فإن إيران ستواجه عواقب أكثر خطورة.

في المقابل، قال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس بعد الهجمات، التي وصفها الجانب الإيراني بالهمجية والإجرامية، إن الولايات المتحدة ليست في حالة حرب مع الجمهورية الإسلامية.